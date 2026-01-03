Депутат Журавлев: США могут поставить Мачадо главой Венесуэлы
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв высказал предположение, что США могут выдвинуть в качестве лидера Венесуэлы Марию Корину Мачадо — обладательницу Нобелевской премии мира 2025 года.
По мнению депутата, ключевым мотивом такого шага станет доступ американских компаний к венесуэльским нефтяным месторождениям, которые Мачадо якобы готова им передать.
В беседе с «Газетой.Ru» Журавлёв отметил, что Мачадо ранее публично призывала США к военному вмешательству, обещая взамен отдать нефтяную отрасль страны. Именно это, по словам депутата, и лежит в основе текущего конфликта.
В завершение депутат предупредил: если венесуэльцы развернут против США партизанскую войну — особенно при условии поставок боеприпасов российскими судами — это может обернуться серьёзными проблемами для Вашингтона.
Ранее США предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
