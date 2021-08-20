Число пострадавших в автоаварии с маршруткой в Туве увеличилось до 10
Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с маршруткой и легковым автомобилем в поселке Каа-Хем в Туве увеличилось до десяти человек, сообщает прокуратура региона, которая заинтересовалась соблюдением правил безопасности при перевозке пассажиров.
В «Газели», которая опрокинулась набок в результате столкновения с легковым автомобилем, находились 10 человек. Среди пострадавших — четверо детей.
Ранее поступила информация о девяти пострадавших.
Как сообщалось, один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы в результате ДТП в Екатеринбурге, передает «E1.RU».
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