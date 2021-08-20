Число пострадавших в автоаварии с маршруткой в Туве увеличилось до 10

Меркель в качестве канцлера ФРГ последний раз встречается с Путиным Семьям с детьми предложили безвозмездно устанавливать защитные замки на окна АТОР: прививка не спасет российских туристов от карантина в Таиланде В горах Гренландии впервые пошел дождь, а не снег