Оперштаб: В 11 км от Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов

Известно, что информация об обнаружении пятна поступила от капитана одного из проходивших неподалеку кораблей. Радужную пленку уже обработали 45 кг биосорбента. Кроме того, были установлены боновые заграждения. Уточняется, что сейчас ветер несет пятно в направлении береговой полосы Анапа — Витязево.

По словам специалистов, основной причиной появления пятен нефтепродуктов являются атаки беспилотников ВСУ на гражданские суда в акватории Черного и Азовского морей. Отмечается, что в связи с этим в море могла вылиться незначительная часть нефтепродуктов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в интервью НСН заметил, что в настоящий момент в Анапе главное — завершить ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов и провести пару успешных курортных сезонов, а потом уже говорить о строительстве мегакурорта.