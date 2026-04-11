Глава Дагестана прокомментировал слухи о своей отставке цитатой из советского фильма
Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал слухи о своей отставке цитатой из советского фильма «В бой идут одни старики». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
Информация об отставке Меликова начала распространяться в Сети несколько дней назад. Сообщалось, что главным претендентом на должность главы республики может стать заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Магомед Рамазанов.
«Выходи драться один на один. На взлете бить не буду», - написал Меликов.
При этом он добавил, что скоро собирается встретиться с представителями СМИ и общественности, чтобы ответить на все вопросы.
Сергей Меликов занимает пост главы Дагестана с 14 октября 2021. До этого с 5 октября 2020 он был врио. Политик также является секретарем Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко в интервью НСН отметил, что к главе Дагестана Сергею Меликову появились вопросы на фоне наводнения в регионе.
