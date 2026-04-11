Глава Дагестана прокомментировал слухи о своей отставке цитатой из советского фильма

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал слухи о своей отставке цитатой из советского фильма «В бой идут одни старики». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Информация об отставке Меликова начала распространяться в Сети несколько дней назад. Сообщалось, что главным претендентом на должность главы республики может стать заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Магомед Рамазанов.

«Выходи драться один на один. На взлете бить не буду», - написал Меликов.