На побережье от Тамани до Сириуса нашли свыше 100 погибших дельфинов
На побережье Краснодарского края от Тамани до Сириуса обнаружили свыше 100 погибших дельфинов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Известно, что на побережье нашли 132 лишенных жизни млекопитающих. Уточняется, что 82 из них умерли в первые десять дней апреля.
Согласно предположениям специалистов центра «Дельфа», млекопитающие погибли из-за рыболовных сетей. Отмечается, что угрозу для дельфинов также представляют работающие в море траулеры.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что все пляжи региона будут открыты в 2026 году после завершения работ по ликвидации последствий нефтяного разлива в Керченском проливе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
