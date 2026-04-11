На побережье от Тамани до Сириуса нашли свыше 100 погибших дельфинов

Известно, что на побережье нашли 132 лишенных жизни млекопитающих. Уточняется, что 82 из них умерли в первые десять дней апреля.

Согласно предположениям специалистов центра «Дельфа», млекопитающие погибли из-за рыболовных сетей. Отмечается, что угрозу для дельфинов также представляют работающие в море траулеры.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что все пляжи региона будут открыты в 2026 году после завершения работ по ликвидации последствий нефтяного разлива в Керченском проливе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».