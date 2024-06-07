Число пострадавших в аварии с трамваями в Кемерове превысило 140
Свыше 140 человек получили травмы в результате аварии с трамваями в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Пострадали более 140 человек, один... погиб», — отметил собеседник агентства.
Как уточнили в Следственном комитете, в ДТП пострадали водитель трамвая, более 140 пассажиров, один мужчина погиб. По факту ненадлежащего контроля за деятельностью организации-перевозчика ведомство возбудило уголовное дело о халатности, которая по неосторожности повлекла причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.
Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове утром 6 июня, сообщалось, что при аварии получили травмы 125 человек.
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