Число пострадавших в аварии с трамваями в Кемерове превысило 140

«Пострадали более 140 человек, один... погиб», — отметил собеседник агентства.

Как уточнили в Следственном комитете, в ДТП пострадали водитель трамвая, более 140 пассажиров, один мужчина погиб. По факту ненадлежащего контроля за деятельностью организации-перевозчика ведомство возбудило уголовное дело о халатности, которая по неосторожности повлекла причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове утром 6 июня, сообщалось, что при аварии получили травмы 125 человек.

