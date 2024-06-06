СК: Попавший в ДТП в Кемерове трамвай был неисправен

Ранее врио губернатора Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк сообщил о возросшем количестве пострадавших в ДТП.

По его данным, теперь пострадавшими при столкновении трамваев стали 125 человек. Большинство из них отправлены медиками на амбулаторное лечение. По меньшей мере 21 остаются в больницах. Один человек погиб при аварии.

ДТП произошло утром в четверг, 6 июня, на Логовом шоссе в Кемерово. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.



