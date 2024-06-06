СК: Попавший в ДТП в Кемерове трамвай был неисправен
В Следственном комитете РФ сообщили, что попавший в ДТП в Кемерове трамвай был неисправен. За выпуск на рейс аварийного транспорта арестованы директор и мастер Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК). В отношении них возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее врио губернатора Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк сообщил о возросшем количестве пострадавших в ДТП.
По его данным, теперь пострадавшими при столкновении трамваев стали 125 человек. Большинство из них отправлены медиками на амбулаторное лечение. По меньшей мере 21 остаются в больницах. Один человек погиб при аварии.
ДТП произошло утром в четверг, 6 июня, на Логовом шоссе в Кемерово. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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