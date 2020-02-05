Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 120

5 февраля 202021:53

Количество людей, которые пострадали при жесткой посадке и последующем возгорании самолета в Стамбуле, увеличилось до 120. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора турецкой столицы Али Ерликайя.

Россиян в загоревшемся в Стамбуле самолете не было

Ранее сегодня стало известно, что самолет авиакомпании Pegasus при посадке выехал за пределы ВВП, загорелся и разломился на 3 части. Изначально сообщалось о 52 пострадавших.

По словам Ерликайя, состояние большинства пострадавших не вызывает опасений, "кроме одного-двух". Он также отметил, что причиной неудачной посадки самолета стали плохие погодные условия.

Всего на борту самолета находился 171 пассажир и 6 членов экипажа. В настоящее время аэропорт Сабихи Гёкчен, где произошел инцидент, не работает.



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ФОТО: pixabay.com
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