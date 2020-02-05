Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 120
Количество людей, которые пострадали при жесткой посадке и последующем возгорании самолета в Стамбуле, увеличилось до 120. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора турецкой столицы Али Ерликайя.
Ранее сегодня стало известно, что самолет авиакомпании Pegasus при посадке выехал за пределы ВВП, загорелся и разломился на 3 части. Изначально сообщалось о 52 пострадавших.
По словам Ерликайя, состояние большинства пострадавших не вызывает опасений, "кроме одного-двух". Он также отметил, что причиной неудачной посадки самолета стали плохие погодные условия.
Всего на борту самолета находился 171 пассажир и 6 членов экипажа. В настоящее время аэропорт Сабихи Гёкчен, где произошел инцидент, не работает.
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