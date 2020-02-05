Россиян в загоревшемся в Стамбуле самолете не было

Среди пассажиров самолета, который совершил жесткую посадку в Стамбуле и загорелся, граждан России не было. Об этом сообщает РИА Новости.

Такие предварительные данные агентству сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле.

Ранее сегодня стало известно, что самолет авиакомпании Pegasus с рейсом Измир-Стамбул выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки и загорелся.

В результате инцидента никто не погиб, однако 52 человека из 171 пассажира на борту пострадали. В настоящее время аэропорт Сабихи Гёкчен закрыт, начато расследование случившегося генпрокуратурой Турции.

