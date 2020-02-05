При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали более 50 человек
В результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле пострадали 52 человека. Об этом сообщает телеканал NTV. Источник напоминает, что ранее сегодня, борт, следовавший из Измира в Стамбул, во время посадки выехал за пределы взлётно-посадочной полосы, после чего загорелся. Инцидент произошёл в аэропорту Сабихи Гёкчен. В Минтрансе Турции уточнили, что при аварии никто не погиб.
Ранее НСН писала, что самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Уфы. Инцидент произошел утром 4 февраля во время выруливания на старт. На борту лайнера находились 183 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.
После инцидента воздушное судно было отбуксировано к месту стоянки силами служб аэропорта. В результате вылет в Москву был задержан примерно на три часа.
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