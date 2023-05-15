Число пострадавших при взрыве в Луганске увеличилось до семи человек
15 мая 202316:41
Семь человек, в том числе врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва в Луганске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Леонид Пасечник.
Он отметил, что четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них есть несовершеннолетний 17-летний подросток, а также врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет.
«За жизни пострадавших борются медики», - написал Пасечник.
На данный момент профильные ведомства выясняют обстоятельства происшествия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru