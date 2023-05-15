Число пострадавших при взрыве в Луганске увеличилось до семи человек

Семь человек, в том числе врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва в Луганске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Леонид Пасечник.

Состояние пострадавшего при взрыве в Луганске врио главы МВД ЛНР стабильное

Он отметил, что четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них есть несовершеннолетний 17-летний подросток, а также врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

«За жизни пострадавших борются медики», - написал Пасечник.

На данный момент профильные ведомства выясняют обстоятельства происшествия.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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