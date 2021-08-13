Семьям погибших при взрыве автобуса в Воронеже выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале заявил, что семьям погибших и пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже будет выплачена компенсация.

«Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по одному миллиону рублей. Тяжело раненные - по 500 тысяч рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее», - рассказал Гусев.

Взрыв в рейсовом автобусе с пассажирами в Воронеже произошёл вечером 12 августа, по последним данным, погибли два человека, 17 ранены. Возбуждённое уголовное дело по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в Главное следственное управление СК РФ.

