Число пострадавших при взрыве под Тулой выросло до трех

«Третий человек [пострадавший] есть, но пока неизвестно, насколько пострадал», - уточнила собеседница агентства.

Также правоохранительные органы назвали причину взрыва. Ей стал украинский беспилотник Ту-141 «Стриж» с взрывчаткой.

«Причиной взрыва в Тульской области стал оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат», – заявили в правоохранительных органах.

Уточняется, что взрыв произошел в 15:19 (мск).

Ранее сообщалось, что в Киреевске в результате взрыва получили осколочные ранения два человека 2002 года и 2006 годов рождения. По данным очевидцев, молодой человек и девушка.

