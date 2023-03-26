Число пострадавших при взрыве под Тулой выросло до трех
До трех человек выросло число пострадавших в результате взрыва в тульском городе Киреевске Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурно-диспетчерской службы района (ЕДДС) 26 марта.
«Третий человек [пострадавший] есть, но пока неизвестно, насколько пострадал», - уточнила собеседница агентства.
Также правоохранительные органы назвали причину взрыва. Ей стал украинский беспилотник Ту-141 «Стриж» с взрывчаткой.
«Причиной взрыва в Тульской области стал оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат», – заявили в правоохранительных органах.
Уточняется, что взрыв произошел в 15:19 (мск).
Ранее сообщалось, что в Киреевске в результате взрыва получили осколочные ранения два человека 2002 года и 2006 годов рождения. По данным очевидцев, молодой человек и девушка.
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