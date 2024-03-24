Число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 180

При теракте в «Крокус Сити Холле» пострадали 180 человек, сообщило Министерство здравоохранения Московской области.

В Москве началось опознание жертв теракта в «Крокусе»

Ведомство обновило список пострадавших. Всего в нем 180 фамилий.

Госпитализированы 142 человека, из них 32 уже выписаны. 38 пострадавших получили амбулаторную помощь.

По данным Следственного комитета, жертвами теракта в «Крокусе» стали 137 человек, из них трое - дети. Опознано 62 человека. С места нападения изъяли более 500 патронов, два автомата и четыре комплекта боевой амуниции, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/mchs_official
ТЕГИ:ТерактыМинздравПодмосковье

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