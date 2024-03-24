В Москве началось опознание жертв теракта в «Крокусе»

Процедура опознания погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась в Москве, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

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Опознание проходит в бюро судебно-медицинской экспертизы. Работа осуществляется совместно специалистами Москвы и области, отметили в ведомстве.

Процедура будет вестись круглосуточно. В некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза продолжительностью не менее двух недель.

«Родственникам на месте помогают оформить все документы. Организована служба психологической поддержки», - сообщили в департаменте.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По последним данным, погибли 133 человека, 152 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/mchs_official
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