В Москве началось опознание жертв теракта в «Крокусе»
Процедура опознания погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась в Москве, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Опознание проходит в бюро судебно-медицинской экспертизы. Работа осуществляется совместно специалистами Москвы и области, отметили в ведомстве.
Процедура будет вестись круглосуточно. В некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза продолжительностью не менее двух недель.
«Родственникам на месте помогают оформить все документы. Организована служба психологической поддержки», - сообщили в департаменте.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По последним данным, погибли 133 человека, 152 пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru