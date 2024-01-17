Пожар на заводе в Шахтах потушили

Пожар на заводе в Шахтах под Ростовом потушен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев.

Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до девяти человек

Уточняется, что пожар был ликвидирован в 12:49 по московскому времени.

В результате происшествия на данный момент также известно о девяти пострадавших гражданах.

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