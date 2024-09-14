Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки выросло до пяти
14 сентября 202418:25
Число пострадавших в результате украинского обстрела Горловки увеличилось до пяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в Никитовском районе Горловки и поселке Галицыновка из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали две мирные жительницы. Женщинам оказали медицинскую помощь.
Пушилин отметил, что украинская сторона выпустила по ДНР свыше 10 боеприпасов.
Ранее стало известно, что три сотрудника МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на Горловку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru