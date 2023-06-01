Белгородский губернатор сообщил о пяти пострадавших в результате обстрелов Шебекино
Город Шебекино находится под непрекращающимся огнем украинских войск, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из "Града" центр и окраины ... По предварительным данным, есть пятеро пострадавших. Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Получили травмы еще два человека, у одного из них зафиксировали множественные осколочные ранения. Троих пострадавших госпитализировали, указывает телеканал 360.
Как отметил Гладков, при обстреле загорелся частный жилой дом, пишет Ura.ru. Местные жители сообщают о многочисленных повреждениях окон, балконов и стен. Также в результате атаки были повреждены два административных здания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru