Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 10

Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Украины 1 апреля увеличилось до 10 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Украинские дроны атаковали белгородские села Долгое и Цаповка

По его словам, семь человек получили осколочные ранения. Им оказывают помощь в больницах города. Трех пострадавших уже отпустили домой.

Ранее газета «Известия» показала последствия взрыва снаряда на веранде одного из частных домов в Белгороде.

Вечером 1 апреля российские силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 19 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгородБелгородская область

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