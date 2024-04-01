Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 10

По его словам, семь человек получили осколочные ранения. Им оказывают помощь в больницах города. Трех пострадавших уже отпустили домой.

Ранее газета «Известия» показала последствия взрыва снаряда на веранде одного из частных домов в Белгороде.

Вечером 1 апреля российские силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 19 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир», передает «Радиоточка НСН».

