Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает РИА Новости.
Накануне на территории Гребного канала в донской столице во время школьных соревнований по футболу обрушилась трибуна. ЧП произошло из-за порыва шквалистого ветра. В результате погибла женщина, напоминает «Свободная пресса». Также сообщалось о 26 пострадавших, 15 из них — дети, отмечает телеканал «360».
По словам Голубева, в Ростове и соседнем Батайске за медицинской помощью после инцидента обратились «порядка 36 человек».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru