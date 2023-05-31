Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36

Накануне на территории Гребного канала в донской столице во время школьных соревнований по футболу обрушилась трибуна. ЧП произошло из-за порыва шквалистого ветра. В результате погибла женщина, напоминает «Свободная пресса». Также сообщалось о 26 пострадавших, 15 из них — дети, отмечает телеканал «360».

По словам Голубева, в Ростове и соседнем Батайске за медицинской помощью после инцидента обратились «порядка 36 человек».

