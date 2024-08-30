Число пострадавших при атаки ВСУ на Курскую область возросло до 219 человек

Начиная с 6 августа 2024 года в результате атаки Вооружённых сил Украины на Курскую область среди мирного населения пострадало 219 человек. Об этом журналистам заявил врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко.

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По его словам, в числе пострадавших 11 детей.

«На стационарном лечении на данный момент находится 65 пациентов, в том числе двое детей», - заключил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделило Курской области около 600 млн рублей на закупку первоочередного медоборудования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияВСУКурская ОбластьПострадавшие

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