Число пострадавших при атаки ВСУ на Курскую область возросло до 219 человек
Начиная с 6 августа 2024 года в результате атаки Вооружённых сил Украины на Курскую область среди мирного населения пострадало 219 человек. Об этом журналистам заявил врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко.
По его словам, в числе пострадавших 11 детей.
«На стационарном лечении на данный момент находится 65 пациентов, в том числе двое детей», - заключил он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделило Курской области около 600 млн рублей на закупку первоочередного медоборудования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru