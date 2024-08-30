Минобороны РФ: Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили около 380 военных
Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили порядка 380 военных и 22 единицы бронетехники, в том числе танк, сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, потери украинской стороны за все время боевых действий на курском направлении превысили 7,8 тысячи человек, также потеряно 75 танков и 507 бронемашин.
Кроме того, российские военные отразили пять украинских атак в направлении Кремяного, Пушкарского и Черкасского Поречного.
Ранее морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота захватили бронетранспортер MaxxPro в Курской области, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Робби Уильямс снимется в документальном сериале о бой-бендах
- Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области
- Минобороны РФ: Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили около 380 военных
- Эксперт Ткаченко: Россияне готовы переплачивать за жилье возле школы
- СМИ: На оборонном предприятии в Германии прогремел взрыв
- Александринский театр откроет сезон спектаклем Богомолова
- СМИ: Зеленский предложил Моди провести в Индии второй «саммит мира» по Украине
- Вышел трейлер третьего сезона сериала «Триггер»
- Бывший игрок «Локомотива» Алиева объявлен в розыск за призывы к терроризму
- СМИ: Группа «Комбинация» повысила гонорар за корпоративы до двух миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru