Как уточнили в российском оборонном ведомстве, потери украинской стороны за все время боевых действий на курском направлении превысили 7,8 тысячи человек, также потеряно 75 танков и 507 бронемашин.

Кроме того, российские военные отразили пять украинских атак в направлении Кремяного, Пушкарского и Черкасского Поречного.

Ранее морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота захватили бронетранспортер MaxxPro в Курской области, напоминает RT.

