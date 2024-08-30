Минобороны РФ: Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили около 380 военных

Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили порядка 380 военных и 22 единицы бронетехники, в том числе танк, сообщили в Минобороны России.

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Как уточнили в российском оборонном ведомстве, потери украинской стороны за все время боевых действий на курском направлении превысили 7,8 тысячи человек, также потеряно 75 танков и 507 бронемашин.

Кроме того, российские военные отразили пять украинских атак в направлении Кремяного, Пушкарского и Черкасского Поречного.

Ранее морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота захватили бронетранспортер MaxxPro в Курской области, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
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