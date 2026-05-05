Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах увеличилось до 34 человек

Число пострадавших при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Чебоксары увеличилось до 34 человек. Об этом сог ссылкой на Минздрав Чувашии сообщает RT.

Зеленский заявил о пусках ракет «Фламинго» по России

«34 человека пострадали, по последним данным. И плюс двое погибших», - отметили в ведомстве.

В Следственном комитете РФ указали, что по факту атаки ВСУ на Чебоксары было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также следователи уточнили, что для удара по городу украинская армия использовала крылатые ракеты и не менее восьми беспилотников.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
