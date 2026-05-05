Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах увеличилось до 34 человек
5 мая 202617:40
Алексей Филимонов
Число пострадавших при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Чебоксары увеличилось до 34 человек. Об этом сог ссылкой на Минздрав Чувашии сообщает RT.
«34 человека пострадали, по последним данным. И плюс двое погибших», - отметили в ведомстве.
В Следственном комитете РФ указали, что по факту атаки ВСУ на Чебоксары было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также следователи уточнили, что для удара по городу украинская армия использовала крылатые ракеты и не менее восьми беспилотников.
