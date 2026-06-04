ВСУ атаковали пассажирский поезд в ЛНР

По его словам, пригородный поезд, следовавший по маршруту Луганск - Лантратовка, был атакован в Новоайдарском муниципальном округе республики.

«В поезде находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все были оперативно эвакуированы», - указал Пасечник.

Ранее в Донецкой народной республике украинский дрон атаковал рейсовый автобус «Москва - Симферополь», погибли восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

