ВСУ атаковали пассажирский поезд в ЛНР

Украинские беспилотники атаковали пригородный поезд в Луганской народной республике (ЛНР). Как пишет ТАСС, об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В ЛНР при ударе ВСУ по автобусу пострадали три человека

По его словам, пригородный поезд, следовавший по маршруту Луганск - Лантратовка, был атакован в Новоайдарском муниципальном округе республики.

«В поезде находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все были оперативно эвакуированы», - указал Пасечник.

Ранее в Донецкой народной республике украинский дрон атаковал рейсовый автобус «Москва - Симферополь», погибли восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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