ВСУ атаковали пассажирский поезд в ЛНР
Украинские беспилотники атаковали пригородный поезд в Луганской народной республике (ЛНР). Как пишет ТАСС, об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
По его словам, пригородный поезд, следовавший по маршруту Луганск - Лантратовка, был атакован в Новоайдарском муниципальном округе республики.
«В поезде находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все были оперативно эвакуированы», - указал Пасечник.
Ранее в Донецкой народной республике украинский дрон атаковал рейсовый автобус «Москва - Симферополь», погибли восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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