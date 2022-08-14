Число пострадавших после взрыва ТЦ в Ереване увеличилось до 51

«По состоянию на 16:30 (15:30 мск) в ереванские медучреждения доставлен 51 пострадавший в результате взрыва на рынке "Сурмалу"», - говорится в официальном сообщении.

В соответствии с данными Минздрава Армении, жертвой ЧП стал один мужчина.

Тушение возникшего пожара осложняется взрывами пиротехники.

Взрыв на рынке в Армении произошел в 13:23 (12:23 мск), затем последовали еще взрывы, отмечает Sputnik Армения. Власти пока не раскрыли причины взрыва. По словам очевидцев, взорвалось здание с магазином пиротехники.

