Число пострадавших после взрыва ТЦ в Ереване увеличилось до 51

По данным пресс-служба МЧС Армении, после взрыва и пожара на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» пострадал уже 51 человек. Ранее сообщалось о 45 пострадавших.

Взрыв в Ереване. Погиб человек

«По состоянию на 16:30 (15:30 мск) в ереванские медучреждения доставлен 51 пострадавший в результате взрыва на рынке "Сурмалу"», - говорится в официальном сообщении.

В соответствии с данными Минздрава Армении, жертвой ЧП стал один мужчина.

Тушение возникшего пожара осложняется взрывами пиротехники.

Взрыв на рынке в Армении произошел в 13:23 (12:23 мск), затем последовали еще взрывы, отмечает Sputnik Армения. Власти пока не раскрыли причины взрыва. По словам очевидцев, взорвалось здание с магазином пиротехники.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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