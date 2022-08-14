Число пострадавших после взрыва ТЦ в Ереване увеличилось до 51
По данным пресс-служба МЧС Армении, после взрыва и пожара на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» пострадал уже 51 человек. Ранее сообщалось о 45 пострадавших.
«По состоянию на 16:30 (15:30 мск) в ереванские медучреждения доставлен 51 пострадавший в результате взрыва на рынке "Сурмалу"», - говорится в официальном сообщении.
В соответствии с данными Минздрава Армении, жертвой ЧП стал один мужчина.
Тушение возникшего пожара осложняется взрывами пиротехники.
Взрыв на рынке в Армении произошел в 13:23 (12:23 мск), затем последовали еще взрывы, отмечает Sputnik Армения. Власти пока не раскрыли причины взрыва. По словам очевидцев, взорвалось здание с магазином пиротехники.
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