Число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 60
От взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Акулов.
Продолжается разбор завалов. Погибших не найдено. Восемь человек числятся пропавшими без вести.
«Нанесен урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, пострадали окна и фасады в городской черте», - написал Акулов.
В разборе завалов задействовано 64 человека. Власти округа оценивают ущерб многоквартирным домам.
Взрыв на оптико-механическом заводе произошел утром 9 августа. По информации ТАСС, следователи не рассматривают версию с атакой беспилотника, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru