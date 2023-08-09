Число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 60

От взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Акулов.

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Продолжается разбор завалов. Погибших не найдено. Восемь человек числятся пропавшими без вести.

«Нанесен урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, пострадали окна и фасады в городской черте», - написал Акулов.

В разборе завалов задействовано 64 человека. Власти округа оценивают ущерб многоквартирным домам.

Взрыв на оптико-механическом заводе произошел утром 9 августа. По информации ТАСС, следователи не рассматривают версию с атакой беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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