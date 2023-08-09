СМИ: Умерла пострадавшая от взрыва в Сергиевом Посаде женщина

Это первая жертва взрыва. Она попала в реанимацию с ожогами 100% тела. По неподтвержденной информации, женщине 45 лет, ее фамилия - Никитина.

Врачи пытаются спасти жизни еще четырех человек с такими же последствиями.

Ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал показательно наказать всех причастных к происшествию.

