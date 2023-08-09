СМИ: Умерла пострадавшая от взрыва в Сергиевом Посаде женщина
9 августа 202317:25
В Подмосковье умерла пострадавшая от взрыва в Сергиевом Посаде женщина, сообщает Telegram-канал Mash.
Это первая жертва взрыва. Она попала в реанимацию с ожогами 100% тела. По неподтвержденной информации, женщине 45 лет, ее фамилия - Никитина.
Врачи пытаются спасти жизни еще четырех человек с такими же последствиями.
Ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал показательно наказать всех причастных к происшествию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru