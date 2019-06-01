Число пострадавших от взрыва в Дзержинске увеличилось до 85

Количество пострадавших в результате взрыва, который произошел накануне на заводе «Кристалл» в Дзержинске достигло 85 человек, пишет Газета.ру. Как сообщает министерство здравоохранения России, среди них оказались 39 работников завода, а также 46 городских жителей.

Уточняется, что также увеличилось и количество госпитализированных. Оно возросло до 16 граждан.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области.

Эксперт-взрывотехник, генерал-майор запаса Виктор Поплавский в интервью НСН заявил, что причина взрыва не связана с производством тротила.

