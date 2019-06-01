Число пострадавших от взрыва в Дзержинске увеличилось до 85
Количество пострадавших в результате взрыва, который произошел накануне на заводе «Кристалл» в Дзержинске достигло 85 человек, пишет Газета.ру. Как сообщает министерство здравоохранения России, среди них оказались 39 работников завода, а также 46 городских жителей.
Уточняется, что также увеличилось и количество госпитализированных. Оно возросло до 16 граждан.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области.
Эксперт-взрывотехник, генерал-майор запаса Виктор Поплавский в интервью НСН заявил, что причина взрыва не связана с производством тротила.
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