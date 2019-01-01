Взрывотехник назвал причину происшествия в Дзержинске
Эксперт-взрывотехник назвал причину, по которой произошли взрывы на заводе «Кристалл» в Нижегородской области.
На заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области прогремели два мощных взрыва в цехе по производству тротила, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Он уточнил, что масштабы происшествия, а также информация о пострадавших на данный момент уточняются. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса производства работ. Кроме того, по словам источника, опасность повторных взрывов на предприятии сохраняется и в данный момент.
По данным правительства Нижегородской области, 19 человек пострадали в результате взрыва – они получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести. Также известно о двоих пропавших.
Эксперт-взрывотехник, генерал-майор запаса Виктор Поплавский в интервью НСН заявил, что причина взрыва не связана с производством тротила.
«Насколько я знаю, в этих цехах не производят тротил. В этих цехах производят разборку и утилизацию боеприпасов. Причиной взрыва и гибели людей могло стать нарушение безопасности. Я считаю, это основная причина», - считает эксперт.
Ранее военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, к каким последствиям может привести взрыв на опасном производстве.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 79 человек
- Потушено возгорание поезда, столкнувшегося с грузовиком в Адыгее
- Шереметьево выплатило более 286 млн рублей компенсаций по катастрофе SSJ
- Роспотребнадроз опроверг пользу укусов клещей
- Взрывы в Джержинске попали на видео