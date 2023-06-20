Число пострадавших от отравления шаурмой в Иркутской области возросло до 101

Число пострадавших от отравления шаурмой в кафе в Братске возросло до 101, среди них 22 ребенка. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

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«Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме. Тяжелых случаев отравления нет, семь пациентов уже выписаны», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Кобзев, в кафе быстрого питания, где произошло отравление, был нарушен процесс приготовления блюд и условия хранения продуктов. Кроме того, сотрудники не имели условий для соблюдения личной гигиены. Братский городской суд отправил владельца заведения под домашний арест, пишет Ura.ru. Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности.

Об отравлении нескольких десятков жителей Братска стало известно на минувшей неделе. Пострадали посетители кафе «Шаурму хочу», отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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