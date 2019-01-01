Число пострадавших из-за взрывов в Дзержинске увеличилось до 27

Количество пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» увеличилось до 27 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона. Ранее сообщалось о 19 пострадавших. Пять сотрудников завода "Кристалл" работали в цеху на момент возникновения пожара. По предварительным данным, их успели эвакуировать.

Уточняется, что 11 из 27 пострадавших были отпущены домой сразу после осмотра специалистов. Ранее сообщалось, что у большинства из людей были обнаружены «осколочные ранения легкой и средней степени тяжести».

На данный момент сотрудники службы безопасности завода оцепили территорию предприятия. В ликвидации последствий взрывов задействованы около 350 человек и порядка 40 единиц техники.

Ранее эксперт-взрывотехник, генерал-майор запаса Виктор Поплавский в интервью НСН заявил, что причина взрыва не связана с производством тротила.

