Умер экс-гитарист MBAND и Стаса Михайлова Роман Ефанов
11 августа 202523:54
Бывший гитарист групп MBAND и коллектива Стаса Михайлова Роман Ефанов скончался на 45-м году жизни. О его смерти сообщила жена музыканта, назвав его «любимым мужем и отцом двух прекрасных сынишек».
Соболезнования семье артиста выразили коллеги, среди которых Анатолий Цой, Артем Кид и Никита Киоссе.
Роман Ефанов родился в мае 1981 года в Таганроге, окончил РАМ им. Гнесиных, освоив гитару, фортепиано, ударные и дирижирование.
За свою карьеру он сотрудничал с Elvira T, MBAND, «ВИА Грой» и Стасом Михайловым, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что обеспокоен заявлениями Зеленского о территориальных вопросах
- Умер экс-гитарист MBAND и Стаса Михайлова Роман Ефанов
- США закроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа
- СМИ: Борис Щербаков госпитализирован с переломом шейки бедра
- Трамп отложил введение повышенных пошлин на импорт из Китая на 90 дней
- Трамп отменил пошлины на импорт золота в США
- Россиянам дали совет, как сэкономить на новогоднем отдыхе
- Каллас заявила, что ЕС готовит новые санкции против России
- Джорджина Родригес объявила о помолвке с Криштиану Роналду
- «Легко обойдут»: Булыкин объяснил, почему невозможно ввести потолок зарплат для футболистов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru