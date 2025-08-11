Умер экс-гитарист MBAND и Стаса Михайлова Роман Ефанов

Бывший гитарист групп MBAND и коллектива Стаса Михайлова Роман Ефанов скончался на 45-м году жизни. О его смерти сообщила жена музыканта, назвав его «любимым мужем и отцом двух прекрасных сынишек».

Соболезнования семье артиста выразили коллеги, среди которых Анатолий Цой, Артем Кид и Никита Киоссе.

Умер гитарист групп «Скифы» и «Цветы» Сергей Дюжиков

Роман Ефанов родился в мае 1981 года в Таганроге, окончил РАМ им. Гнесиных, освоив гитару, фортепиано, ударные и дирижирование.

За свою карьеру он сотрудничал с Elvira T, MBAND, «ВИА Грой» и Стасом Михайловым, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры