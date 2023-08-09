Число пострадавших из-за взрыва в Сергиевом Посаде возросло до 45

Уточняется, что в реанимации находятся шесть человек, в отделениях - 17, в травмпункте — 22.

Главврач РБ Олег Дмитриев указал, что было экстренно развернуто 40 коек, в том числе 10 - в отделении реанимации.

Ранее в администрации города заявили, что всё, что было повреждено или разрушено после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счёт местных властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

