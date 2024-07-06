Число пострадавших из-за ударов ВСУ по Донецку выросло до двух
В Донецке число пострадавших из-за ударов ВСУ выросло до двух, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Там уточнили, что в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе ранения получил 55-летний мужчина.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что пострадала 71-летняя женщина. За сутки ВСУ атаковали Донецк четыре раза.
Украинские военные ранее обстреляли Шебекино в Белгородской области, пострадал один человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru