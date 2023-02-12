Число погибших в Турции в результате землетрясений превысило 29 тысяч

В результате землетрясений, произошедших в Турции, погибло 29 605 человек. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны в воскресенье, 12 февраля.

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«Погибшими числятся 29 605 человек. 147 934 гражданина были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения», — сообщается в заявлении.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай в эфире местных телеканалов сообщал, что жертвами землетрясений в стране стали 24 тысячи 617 человек.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеЗемлетрясениеТурция
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