Число погибших в Турции в результате землетрясений превысило 29 тысяч
12 февраля 202318:00
В результате землетрясений, произошедших в Турции, погибло 29 605 человек. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны в воскресенье, 12 февраля.
«Погибшими числятся 29 605 человек. 147 934 гражданина были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения», — сообщается в заявлении.
Ранее вице-президент Турции Фуат Октай в эфире местных телеканалов сообщал, что жертвами землетрясений в стране стали 24 тысячи 617 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru