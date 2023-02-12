Число погибших в Турции в результате землетрясений превысило 29 тысяч

«Погибшими числятся 29 605 человек. 147 934 гражданина были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения», — сообщается в заявлении.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай в эфире местных телеканалов сообщал, что жертвами землетрясений в стране стали 24 тысячи 617 человек.

