Число погибших после землетрясений в Турции превысило 24 тысячи

Продолжает расти число погибших после сильного землетрясения в Турции, сообщил в эфире местных телеканалов вице-президент Фуат Октай.

После землетрясения в Турции засняли разлом шириной свыше 200 метров

«Произошло стихийное бедствие. К сожалению, вынуждены сообщить о росте числа погибших», — сказал он. В настоящее время жертв насчитывается 24 тысячи 617 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 21 848 человек.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияЗемлетрясениеТурция
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