Число погибших после землетрясений в Турции превысило 24 тысячи

«Произошло стихийное бедствие. К сожалению, вынуждены сообщить о росте числа погибших», — сказал он. В настоящее время жертв насчитывается 24 тысячи 617 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 21 848 человек.

