Число погибших после землетрясений в Турции превысило 24 тысячи
12 февраля 202304:28
Продолжает расти число погибших после сильного землетрясения в Турции, сообщил в эфире местных телеканалов вице-президент Фуат Октай.
«Произошло стихийное бедствие. К сожалению, вынуждены сообщить о росте числа погибших», — сказал он. В настоящее время жертв насчитывается 24 тысячи 617 человек.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 21 848 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru