Число погибших в результате ударов по сектору Газа выросло до 65

Количество погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа выросло до 65. Об этом сообщил глава минздрава анклава Ашраф аль-Кидра.

В ООН выразили готовность возобновить работу ближневосточного «квартета»

Отмечается, что среди погибших 16 детей и 5 женщин.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась 10 мая.

Ранее в израильской армии заявили, что палестинские группировки выпустили в сторону Тель-Авива более 600 ракет, погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

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ФОТО: justmedia.ru
ТЕГИ:ИзраильПалестинаСектор Газа
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