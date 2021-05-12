Число погибших в результате ударов по сектору Газа выросло до 65
12 мая 202121:43
Количество погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа выросло до 65. Об этом сообщил глава минздрава анклава Ашраф аль-Кидра.
Отмечается, что среди погибших 16 детей и 5 женщин.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась 10 мая.
Ранее в израильской армии заявили, что палестинские группировки выпустили в сторону Тель-Авива более 600 ракет, погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru