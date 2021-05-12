Число погибших в результате ударов по сектору Газа выросло до 65

Отмечается, что среди погибших 16 детей и 5 женщин.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась 10 мая.

Ранее в израильской армии заявили, что палестинские группировки выпустили в сторону Тель-Авива более 600 ракет, погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.



