В ООН выразили готовность возобновить работу ближневосточного «квартета»
12 мая 202120:55
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о полной готовности к возобновлению работы ближневосточного «квартета». Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно агентству, глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил о необходимости созыва объединения.
Квартет по ближневoсточному урегулирoванию — объединение ЕС, России, США и ООН для консoлидации усилий по мирнoму урегулированию Арабo-израильского кoнфликтa.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru