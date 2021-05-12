В ООН выразили готовность возобновить работу ближневосточного «квартета»

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Квартет по ближневoсточному урегулирoванию — объединение ЕС, России, США и ООН для консoлидации усилий по мирнoму урегулированию Арабo-израильского кoнфликтa.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о полной готовности к возобновлению работы ближневосточного «квартета». Об этом сообщает РИА Новости.

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