Более 20 человек пострадали после диагностики в клинике Санкт-Петербурга
Более 20 человек пострадали после диагностики в клинике Выборгского района Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГСУСК.
Ранее сообщалось о трех погибших в «Городском консультативно-диагностическом центре №1» и о трех пострадавших, которые сейчас находятся в реанимации.
Отмечается, что здоровью пациентов причинен вред различной степени тяжести. По некоторым данным, люди пострадали из-за некачественного бария промышленного производства, который используется для рентгена желудка.
Следственные комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, хотя до этого было возбуждено только дело о причинении смерти по неосторожности.
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