Более 20 человек пострадали после диагностики в клинике Санкт-Петербурга

Более 20 человек пострадали после диагностики в клинике Выборгского района Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГСУСК.

Ранее сообщалось о трех погибших в «Городском консультативно-диагностическом центре №1» и о трех пострадавших, которые сейчас находятся в реанимации.

В Санкт-Петербурге задержан главврач клиники, в которой погибли три человека

Отмечается, что здоровью пациентов причинен вред различной степени тяжести. По некоторым данным, люди пострадали из-за некачественного бария промышленного производства, который используется для рентгена желудка.

Следственные комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, хотя до этого было возбуждено только дело о причинении смерти по неосторожности.

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