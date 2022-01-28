В Петербурге арестован главврач диагностического центра

Главврач петербургского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов арестован решением суда по подозрению в использовании контрафактных препаратов при лечении пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Арест назначен до 26 марта. Попов подозревается в совершении преступлений по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Производство товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, Попов утвердил закупку препарата «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%», не включенного в госреестр и представляющий опасность для здоровья человека. Отмечается, что с 10 января по 26 января текущего года более 20 пациентов центра пострадали при применении данного препарата, три человека скончались.





