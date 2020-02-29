Число погибших в бассейне в Москве возросло до трех

Число погибших от химических ожогов в бассейне московского банного комплекса увеличилось до трех. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще трое госпитализированы. Отмечалось, что пострадавших без сознания доставили в реанимационное отделение.

Трагическое происшествие случилось на дне рождении одной из интернет-блогеров Екатерины Диденко. Девушка на свое 29-летие собрала друзей в банном комплексе. Причиной гибели трех человек стало отравление жидким азотом, образовавшимся в результате попадания искусственного льда в бассейн.

СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности".

