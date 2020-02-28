В Москве два человека погибли, прыгнув в бассейн с искусственным льдом
На вечеринке у интернет-блогера в Москве два человека погибли, прыгнув в бассейн с искусственным льдом. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, оба погибших человека получили смертельные химические ожоги.
По данным агентства, еще три человека с химожогами были госпитализированы. Как уточняет Дни.ру, пострадавшие находятся без сознания. Инцидент произошел в банном комплексе на Коломенском проспекте, где отмечала свой день рождения блогер Екатерина Диденко.
Отмечается, что смерть наступила от отравления жидким азотом, который образовался после попадания в бассейн "сухого" льда.
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