На вечеринке у интернет-блогера в Москве два человека погибли, прыгнув в бассейн с искусственным льдом. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, оба погибших человека получили смертельные химические ожоги.

По данным агентства, еще три человека с химожогами были госпитализированы. Как уточняет Дни.ру, пострадавшие находятся без сознания. Инцидент произошел в банном комплексе на Коломенском проспекте, где отмечала свой день рождения блогер Екатерина Диденко.

Отмечается, что смерть наступила от отравления жидким азотом, который образовался после попадания в бассейн "сухого" льда.







