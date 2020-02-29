СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью двух человек в бассейне в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью двух человек в бассейне в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", уточняет RT.

Ранее сегодня стало известно, что во время празднования дня рождения одной из интернет-блогеров погибли два человека после получения химических ожогов в бассейне. Еще три человека были госпитализированы. Отмечается, что причиной трагедии послужил попавший в бассейн искусственный лед, вызвавший химическую реакцию.





