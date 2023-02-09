Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 014

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14014, ранены более 63 тысяч человек, сообщил президент республики Тайип Эрдоган.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия было разрушено около 6,5 тысячи зданий.

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В понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

Власти Турции объявили семидневный национальный траур.

Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, рассказал в беседе с НСН о последствиях серьезного землетрясения в регионе.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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