Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3,6 тысячи

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Подземные толчки также ощущались в пяти соседних странах. После мощного замлетрясения в Мьянме случились десятки афтершоков и повторное землетрясение магнитудой 4,9.

Группа китайских сейсмологов накануне не исключила новые мощные землетрясения в Китае и окружающих районах.

