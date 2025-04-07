Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3,6 тысячи
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3600 тысяч. Об этом сообщило Центральное ТВ Китая со ссылкой на власти Мьянмы. Также отмечается, что число раненых выросло до более 5 тысяч. Еще 160 граждан числятся пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Подземные толчки также ощущались в пяти соседних странах. После мощного замлетрясения в Мьянме случились десятки афтершоков и повторное землетрясение магнитудой 4,9.
Группа китайских сейсмологов накануне не исключила новые мощные землетрясения в Китае и окружающих районах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru