Спасатели закончили поиски выживших после взрыва в Гаване

Согласно данным, во время инцидента погибло сорок пять человек, четверо из них – дети, девяносто восемь раненых, шестнадцать из них находятся в больницах.

Мощный взрыв прогремел в центре кубинской столицы в пятницу 6 мая, в результате повреждены пять этажей со стороны фасада здания. Ранее сообщалось о 22 жертвах происшествия.

Власти республики исключили версию о теракте. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.