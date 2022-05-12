Спасатели закончили поиски выживших после взрыва в Гаване

Работа по поиску пропавших без вести после взрыва в отеле «Саратога» в Гаване закончена. Об этом сообщает новостной портал Cubadebate, передает ТАСС.

Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло до 44

Согласно данным, во время инцидента погибло сорок пять человек, четверо из них – дети, девяносто восемь раненых, шестнадцать из них находятся в больницах.

Мощный взрыв прогремел в центре кубинской столицы в пятницу 6 мая, в результате повреждены пять этажей со стороны фасада здания. Ранее сообщалось о 22 жертвах происшествия.

Власти республики исключили версию о теракте. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

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Фото: facebook.com/LaHabana
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