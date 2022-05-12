Спасатели закончили поиски выживших после взрыва в Гаване
Работа по поиску пропавших без вести после взрыва в отеле «Саратога» в Гаване закончена. Об этом сообщает новостной портал Cubadebate, передает ТАСС.
Согласно данным, во время инцидента погибло сорок пять человек, четверо из них – дети, девяносто восемь раненых, шестнадцать из них находятся в больницах.
Мощный взрыв прогремел в центре кубинской столицы в пятницу 6 мая, в результате повреждены пять этажей со стороны фасада здания. Ранее сообщалось о 22 жертвах происшествия.
Власти республики исключили версию о теракте. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 065 / сут.
Умерли
377 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 930 / сут.
- Премьер-министр Италии: Байден должен позвонить Путину
- Спасатели закончили поиски выживших после взрыва в Гаване
- СМИ: Совкомфлот продал суда за долги
- МИД РФ: попытки исключить Россию из решения кризисов Ближнего Востока – нонсенс
- Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант»
- При обстрелах в Белгородской области погиб студент колледжа
- В Австрии пригрозили «Газпрому» конфискацией газового хранилища в Зальцбурге
- Калужанка оштрафована на 25 тысяч рублей за скандальное фото у храма
- Слуцкий заявил о серьезном понижении дипотношений с Литвой
- Зампостпред РФ при ООН предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru