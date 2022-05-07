Взрыв в Гаване: 9 погибших, 40 раненых
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о девяти погибших и сорока пострадавших от взрыва в отеле «Саратога» в Гаване. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает ТАСС.
Диас-Канель также выразил искренние соболезнования семьям и друзьям погибших.
Ранее в пятницу стало известно о мощном взрыве в Гаване. Взрыв прогремел в гостинице Saratoga, расположенной напротив гаванского Капитолия. В результате было разрушено как минимум два этажа отеля.
Причина происшествия выясняется. По одной из версий, инцидент произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.
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