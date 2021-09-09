Число погибших при взрыве в Ногинске возросло до четырех

Число погибших при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в подмосковном Ногинске возросло до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

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Спасатели, работающие на месте происшествия, около полуночи извлекли из под обломков тело женщины. Ранее в списках пропавших без вести числились два взрослых и один ребенок.

Разбор обрушившихся конструкций дома продолжается. Работы могут продлиться до утра 9 сентября.

В результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске пострадали 17 человек, трое погибли. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеВзрыв
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