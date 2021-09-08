Драгунский: Пора переходить на электрические плиты в квартирах

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Суд счел, что СМИ поощряют и способствуют появлению комментариев, содержащих клевету и оскорбляющих достоинство, а значит, и несут ответственность за них. Австралийские СМИ отмечают, что после этого решения суда местные издания, скорее всего, будут ограничивать возможность комментировать их тексты в соцсетях или вообще меньше публиковать там тексты.

