Драгунский: Пора переходить на электрические плиты в квартирах

Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В жилом доме в Ногинске прогремел взрыв

Взрыв в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ногинске произошел утром в среду. Причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры.

Денис Драгунский: «Огромная трагедия: есть пострадавшие, раненые, погибшие. Мораль: надо все-таки внимательно относиться к газовому оборудованию, и, может быть, в будущем уже начать программу по постепенному переводу квартир на электрические плиты. Жизнь людей дороже», - предложил писатель.

2

Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. В ведомстве уточнили, что он погиб, спасая человека.

Денис Драгунский: «Большая трагедия. Жалко человека, жалко настоящего офицера. Вечная слава и вечная память герою», - сказал собеседник НСН.

3

Рособрнадзор дал рекомендации по проведению контрольных работ

Ведомство не рекомендует проводить контрольные работы на первом и последнем уроках, в первый и последний учебные дни недели, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Денис Драгунский: «Для меня это, честно говоря, загадка. По-моему, наоборот, контрольную надо проводить на первом уроке, когда ученики еще со свежей головой приходят в школу. Наверно, в каждом ведомстве должны быть такие загадочные моменты. Пускай», - добавил он.

4

Австралийский суд решил, что СМИ отвечают за комментарии своих читателей

Суд счел, что СМИ поощряют и способствуют появлению комментариев, содержащих клевету и оскорбляющих достоинство, а значит, и несут ответственность за них. Австралийские СМИ отмечают, что после этого решения суда местные издания, скорее всего, будут ограничивать возможность комментировать их тексты в соцсетях или вообще меньше публиковать там тексты.

Денис Драгунский: «Мне, кажется, что это решение неправильное. С одной стороны, кто я такой, чтобы осуждать решение Австралийского суда, который находится аж на другом конце Земли. Но все-таки это попытка накинуть петлю на шею свободы слова», - высказал мнение писатель.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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