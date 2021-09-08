Из-под завалов дома в Ногинске достали тело третьей жертвы
В подмосковном Ногинске из-под завалов дома, где утром в среду произошел взрыв газа, достали тело третьего погибшего. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, тело было обнаружено среди обломков на первом этаже. "Предположительно, это девочка-подросток", - передает агентство со ссылкой на источник в экстренных службах.
По состоянию на 19:00 в списках пропавших без вести значились три человека, два взрослых и один несовершеннолетний. Ранее два тела уже достали из-под обломков.
Разбор обрушившихся конструкций дома продолжается. Работы могут продлиться до утра 9 сентября.
Число происшествий в «газовых» многоэтажках будет только увеличиваться с началом отопительного сезона, если не принять необходимые меры, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
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